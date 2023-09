Der Architekturwettbewerb war fast abgeschlossen, drei Modelle standen in der engeren Auswahl. Der Plan der Brau-Union lautete: Abriss des alten, in die Jahre gekommenen Brauhaus Puntigam und kompletter Neubau, Investition eines hohen einstelligen Millionenbetrages. „Wir wollen auf jeden Fall einen Braugasthof am Standort haben, denn wir finden, eine Marke wie Puntigamer braucht das“, sagt Johannes Eregger, Puntigamer-Braumeister, zur Kleinen Zeitung. Demnach hätte die Brau-Union als Eigentümerin der Liegenschaft den Neubau gestemmt, um ihn anschließend zu verpachten.