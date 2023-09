StadtLesen: 3000 Bücher warten am Hauptplatz

"Unspektakulär spektakulär" bezeichnet sich die Aktion "StadtLesen": Es geht darum, Buchgenuss in urbanen Räumen zugänglich zu machen. Mehr als 3000 Bücher aus dem aktuellen Verlagsprogramm, Genusstürme, ein Readers Corner für Lesungen und gemütliche Lesemöbel stehen bereit. 289 Städte haben sich übrigens beworben, bei der Jubiläumstour von StadtLesen dabei zu sein. Von Donnerstag bis Sonntag kann man am Hauptplatz ab 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit schmökern und sich ganz in der Welt der Literatur verlieren. Am Freitag wird ein Schwerpunkt mit dem Integrationslesetag gesetzt, am Sonntag steht die Kinder- und Jugendliteratur im Vordergrund.

Heißes Familienfest: Die BF Graz feiert 170. Geburtstag

Der 18. Jänner 1853 kann als Gründungstag der Berufsfeuerwehr Graz bezeichnet werden: Damals wurde nämlich in einer Gemeinderatssitzung beschlossen, eine Feuerwehr zu gründen - die sogenannten Pompiers. Am Samstag wird nun der 170. Geburtstag der städtischen Profi-Floriani gefeiert: In der Zentralfeuerwache am Lendplatz lädt man von 12 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür für die ganze Familie.

Auf dem Programm stehen Führungen durchs Rüsthaus, eine Präsentation samt Fettexplosion und Entstehungsbrandbekämpfung, eine Höhenrettung live, einen Einblick ins Aufnahmeverfahren und auch die Möglichkeit für Kinder, ein echtes Feuerwehrauto ganz aus der Nähe zu sehen. Musik gibt's auch: Um 16 Uhr tritt Marc Andrae auf, um 18 Uhr Oliver Haidt, um 19 Uhr Hannah.

16.000 Mamas feiern zum zweiten Mal

Die erste Ausgabe im Frühjahr war ein großer Erfolg. Am Samstag ab 10 Uhr gibt es für das Familienfest der "Grazer Mamas" (eine der größten Facebook-Gruppen in Graz mit mehr als 16.000 Mitgliedern) eine Neuauflage, und die wird noch größer als die Premiere. Ein Höhepunkt ist der große Kindersachen-Flohmarkt, bei dem auf rund 85 Tischen Spielsachen, Kleidung, Schulsachen & Co verkauft werden. Passend zum Schulstart werden auch Schultüten verteilt, die im Center West an unterschiedlichen Stationen mit kleinen Geschenken aufgefüllt werden können.

Auf dem Programm stehen außerdem Mitmach-Stationen wie Zauberstäbe basteln (10 bis 18 Uhr) oder Musizieren mit Gudrun von Musivana (11.30 und 14.30 Uhr) bis hin zu Tanz- (11 Uhr) oder Kung-Fu-Workshops (15 Uhr) sowie ein Meet&Greet mit Eiskönigin Elsa und Spiderman (11.30 Uhr). Familienexpertin Katharina Landgraf, aus der Facebook-Gruppe bekannt und beliebt, steht von 10 bis 18 Uhr für alle Fragen zur Verfügung. Gas geben können die Kinder unter anderem auch beim Bobbycar-Parcours. Popcorn, Zuckerwatte und vieles mehr gibt es in der Snackzone. Der Eintritt ist frei.

Volkshausfest: Viel Musik und gute Stimmung

Das legendäre Volkshausfest der Grazer KPÖ geht am Samstag ebenfalls in eine neue Runde. Neben einem Kinderprogramm und einem Schätzspie mit Glückshafen steht traditionell viel Musik auf dem Programm. Im Hof spielen ab 15 Uhr Steirisches Differential, Zinn, Sterzinger V und Binder & Krieglstein, im Maria-Cäsar-Saal treten ab 21 Uhr Bernhard Schnur & Band, Harri Stojka (mit seinem "Salute to Jimi Hendrix"), Dogboy und Josephine auf, im Artist's neben ist ab 20 Uhr unter anderem das Thelma & Luise DJ Team an den Decks. Der Eintritt ist frei.

Oper Graz feiert Auftakt in neue Saison und Intendanz

"Oper, öffne dich!" heißt es am Samstag ab 12 Uhr in der Oper Graz. Beim Eröffnungsfest der Oper Graz geht nicht nur der Vorhang für eine neue Saison auf, sondern auch für eine neue Intendanz. Drei Mal werden Ausschnitte aus dem neuen Bühnenprogramm gezeigt (Tickets zu je drei Euro gibt es online), rundherum ist erstmals das neue Café Stolz im Spiegelfoyer geöffnet, man kann im Kostümfundus stöbern oder dem neuen Ballett Graz bei den Compagnie-Trainings zuschauen. Bei einem Speeddating sitzt die neue Theaterleitung zu Treffen bereit, und Hausmitglieder singen Liebeslieder aus allen Epochen. Für Kinder gibt es OperAktiv!-Workshops und Schminken mit den Profis aus der Masken-Abteilung. Zum Abschluss nehmen alle an der langen offenen Tafel Platz.

Tag des Sports: Der „Aufmarsch“ der Sportarten

Es ist die größte Breitensport-Show des Jahres: Für den „Tag des Sports“ wird am Sonntag die Innenstadt sogar teilweise gesperrt. Vom Grazer Karmeliterplatz über den Stadtpark bis zum Leistungszentrum sind viele der Grazer Stars (auch Sturm und GAK) und Staatsmeister vertreten, vom Fechten bis zum Turnen - und auch die Jugend. Es gibt Autogramme, Fotos und ein Gewinnspiel, bei dem u. a. Tickets für den Formel I-Grand Prix 2024 in Spielberg warten.

Hockey und vieles mehr gibt es beim Tag des Sports zu erleben ©

Bezirksfeste in Andritz und Eggenberg, Grätzelfest im Margerl

Gleich in zwei Grazer Bezirken geht es am kommenden Wochenende hoch her. In Eggenberg steht im Gemeindepark das Herbstfest auf dem Programm, das der Verein „Eggenberger Vielfalt“ organisiert. Am Samstag ist von 12 bis 22 Uhr für Stimmung gesorgt. Am Sonntag lädt man unter anderem um 10.30 Uhr zum Frühschoppen, um 18 Uhr klingt das heurige Herbstfest aus.

In Andritz lädt der Verein „Wir Andritzer“ am Sonntag zum 23. Andritzer Flohmarktfest rund um den Andritzer Hauptplatz. Die Andritzer Reichsstraße von der Kreuzung Radegunderstraße bis zur Kreuzung Grazer Straße und der Parkplatz vom Penny Markt gehört den Schatzjägern. Der Kinderflohmarkt findet im Stukitzbad statt. Ab 11 Uhr wird beim Frühschoppen am Andritzer Hauptplatz aufgespielt.

Das beliebte Grätzelfest beim Margarethenbad geht auch noch am Sonntag über die Bühne. Den Startschuss gibt um 10.30 Uhr eine Radl-Runde durch Geidorf, ab 11 Uhr lädt man zum Brunch mit Swing-Tunes von The Lindy Cats. Live spielen ab 15 Uhr The Night Owls. Zum Programm geht es hier (Facebook).