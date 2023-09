Falsche Polizisten, die gutgläubigen Pensionisten Geld in sechsstelligen (!) Eurobeträgen abknöpfen. Ein international agierendes Netzwerk, Sicherstellung von Waffen und Kokain. Spuren, die bis zu den berüchtigten Hells Angels nach Deutschland führen. Mittendrin: Steirische Ermittler, die in Kooperation mit der deutschen Polizei vier Verdächtige ausforschen konnten. Darunter erstmals einer, der in der Hierarchie der Bande nicht bloß Abholer am Tatort, sondern ein „hohes Tier“ ist. Nächsten Dienstag landet dieser Kriminalfall am Landesgericht für Strafsachen in Graz. Beim Prozess müssen sich zwei Männer (21, 24) wegen schweren Betrugs und krimineller Vereinigung verantworten.