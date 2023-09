"Das ist die Akte eines 87-jährigen Patienten, nicht die ihrer Mutter" - Nicht schlecht staunte eine Grazerin vor Kurzem, als sie zur Besprechung der Befunde ihrer kranken Mutter vor einem Arzt in der Privatklinik Kastanienhof saß. Das LKH West, in dem sich die 80-Jährige einige Tage davor noch in Behandlung befunden hatte, hatte bei der Entlassung nicht nur ihre eigene, sondern vier Patientenakten anderer Personen mit auf den Weg gegeben bekommen.