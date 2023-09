Es war ein kurios anmutender Unfall, der sich am Freitagvormittag in Graz-Eggenberg ereignete. An der Kreuzung Georgigasse/Schloßstraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lastenrad. Am Ende standen zwei Leichtverletzte, eine Fahrerflucht und ein positiver Alkotest.

Eine 38-jährige Grazerin war mit ihrem Lastenrad am Radweg in der Georgigasse unterwegs, ihre Kinder (4 und 6 Jahre alt) saßen in der Holzbox vor ihr. An der Kreuzung Schloßstraße hielt sie an, suchte und fand laut Polizei den Blickkontakt mit einem 61-jährigen Autofahrer, der aus der Schloßstraße kommend ebenfalls an der Kreuzung hielt.

Die Grazerin fuhr danach weiter und querte die Kreuzung auf der Radüberfahrt, als auch der Autofahrer plötzlich losfuhr. Er stieß gegen das Lastenrad und versetzte es dabei um einen guten Meter. Anstatt anzuhalten, beging der 61-Jährige Fahrerflucht.

Durch den Zusammenstoß wurden die Grazerin sowie eines ihrer beiden Kinder leicht verletzt. Sie wurden ambulant behandelt. Die Polizei konnte den Autolenker aufgrund des Kennzeichens rasch ausfindig machen und traf den Mann bei seinem Zuhause an. Ein Alkotest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, es wurde Anzeige erstattet.