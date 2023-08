Zur Tötung der Frau war der 28-Jährige bislang geständig. Tatwaffe für den Mord soll ein großes Küchenmesser gewesen sein – es wurde in der Wohnung des Opfers in Graz Wetzelsdorf sichergestellt. Hintergrund der Bluttat im April dürfte offenbar eine Trennung gewesen sein. Die darauffolgende Flucht des in Oberösterreich gemeldeten Mannes vom Tatort mit dem Auto kostete einen völlig unbeteiligten Lenker (31) das Leben. Der Autofahrer wurde vom Pkw des 28-Jährigen frontal erfasst. Den verheerenden Crash in der Straßganger Straße überlebte der Unfallverursacher.