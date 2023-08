Gegen 13.30 Uhr musste ein 33-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Liezen kurz nach der Einfahrt in den Schartnerkogeltunnel in Fahrtrichtung Linz fahrend sein Fahrzeug wegen einer Verkehrsstockung zum Stillstand bringen. Ein, hinter ihm fahrender, 37-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Leoben und ein 53-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland konnte ihre Fahrzeuge ebenfalls anhalten.

Doch eine hinter den Fahrzeugen fahrende 33-jährige Kroatin, sie lebt in Deutschland, konnte ebenso wie ein nachfahrender 36-jährige Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges aus der Türkei ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr den jeweils vor ihnen fahrenden Fahrzeugen auf. Die Feuerwehr Deutschfreistritz rückte mit vier Fahrzeugen und 19 Kräften aus, installierte einen Brandschutz und band die ausgelaufenen Betriebsmittel.

Drei Kinder ins Krankenhaus gebracht

In den beiden deutschen Pkw befanden sich insgesamt drei Kinder im Alter von zwei, fünf und sechs Jahren. Alle wurden vorsorglich in das LKH Graz eingeliefert. Der Fünfjährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Der Schartnerkogeltunnel war von 14 bis 15.15 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.