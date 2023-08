Schon seit Anfang Juli kommt man zwischen Pongratz-Moore-Steg und Weinzödl nicht mehr über die Mur. Der schmale Steg auf Höhe des Kalvarienbergs ist für viele Kilometer die einzige Querungsmöglichkeit für Radfahrer und Fußgänger – die aber seit bald zwei Monaten nicht mehr betreten werden darf: Bei einer Routine-Sicherheitskontrolle wurden Mängel festgestellt, eine gefahrlose Benutzung konnte daraufhin nicht mehr sichergestellt werden.

Mittlerweile wurden beim Steg statt den provisorischen Schildern auch offizielle Hinweisschilder des Straßenamts aufgestellt – was Passanten vermuten lässt, dass sich eine Öffnung noch länger hinziehen wird. Sie liegen nicht ganz falsch: „Wir müssen noch weitere statische Überprüfungen vornehmen lassen“, sagt Straßenamts-Leiter Thomas Fischer.

„Die Situation ist für die Menschen in Gösting und Andritz inakzeptabel“, meldete sich dazu auch KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini zu Wort, der sich darüber ärgerte, dass nirgendwo über die Dauer der Sperre informiert wird.

Statistik-Gutachten

Die Dauer ist allerdings auch noch nicht bekannt: Die Zuständigkeit liegt wie auch die laufende Prüfung der Sicherheit bei der Holding Wasserwirtschaft, die ein Statistik-Gutachten in Auftrag gegeben hat.

Erst in etwa zwei Wochen soll laut Fischer das Ergebnis vorliegen, auf dessen Basis man dann entscheiden kann: Entweder wird eine Sanierung vorgenommen, oder es könnte auch ein Neubau nötig werden.

Der 1968 bis 1968 erbaute Steg – er ist nach Oscar von Pongratz und John Moore benannt, die 1870 bis 1872 das erste Grazer Wasserwerk errichteten – ist eine bedeutende Brücke am Murradweg, was auch die Grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont: „Der Pongratz-Moore-Steg hat als wichtige Fuß- und Radverbindung natürlich absolute Priorität.“ Komme es zu einer Sanierung, sei es auch das Ziel, den Fuß- und Radweg zu optimieren. Auch würden die zuständigen Abteilungen bereits an einer Zwischenlösung arbeiten. „Die Verbindung im Grazer Norden ist einfach zu wichtig“, so Schwentner.