Sonntagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Pkw-Lenker von einem unbekannten Pkw-Lenker touchierte wurde. Der Mann und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, der Unbekannte setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Gegen 14 Uhr lenkte ein 23-Jähriger seinen Pkw auf der Alten Poststraße in Richtung Süden. Er beabsichtigte die Kreuzung mit der Reininghausstraße und der Friedhofgasse in gerader Richtung zu überqueren und befand sich dabei auf dem linken Fahrstreifen. Als er in die Kreuzung einfuhr, fuhr ein unbekannter Pkw-Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit am rechten Fahrstreifen ebenfalls in die Kreuzung ein und stieß mit der Längsseite des Pkw gegen das Auto des 23-Jährigen.

Der 23-Jährige wurde dadurch auf ein abgestelltes Abschleppfahrzeug geschleudert. Er und seine 19-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden ins LKH Graz gebracht. Der unbekannte Lenker des schwarzen Pkw setzte seine Fahrt unter starker Beschleunigung auf der Alten Poststraße in Richtung Süden fort. Der Pkw dürfte an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt sein.

Die Verkehrsinspektion Graz-I bittet unter 059 133/65 4110 um sachdienliche Hinweise.