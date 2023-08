Jahrelang war ein 85-jähriger Grazer per WhatsApp in Kontakt mit einer Dänin, die vorgab, sich in einem Militärlager in Bagdad aufzuhalten. Jetzt stellte sich die Liebe auf Distanz als Betrug heraus. Die Dänin versprach dem Mann in den vergangenen Wochen ein Paket mit mehreren hunderttausend Euro an seine Grazer Wohnadresse zu senden.