Es heißt, dass japanische Städte die Standards setzen, wie gut öffentliche Toiletten sein können. Dort, schwärmen Besucher, gibt es etwa öffentliche WCs aus Glas, damit man von außen sehen kann, wie sauber es innen drin ist. Sobald jemand die Tür von innen abschließt, werden die Glaswände undurchsichtig. Solche Stückel spielen die stillen Örtchen in Graz nicht. Die Kleine Zeitung hat den Test gemacht: Wie sauber sind die öffentlichen WCs? Die Antwort: Es gibt so manche Problemstandorte unter den insgesamt 50 Anlagen, zahlreiche sind von Graffiti verunstaltet, viele sind aber einfach in Ordnung.