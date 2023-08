Insgesamt waren es mehrere Millionen Besucher von Großveranstaltungen, die er gelotst hat. Aber keiner hat es gemerkt, denn Walter Gartler aus Kalsdorf hält sich stets im Hintergrund. So auch am Wochenende bei der MotoGP in Spielberg: Der Polizist sitzt im Einsatzstab und schaut in Zusammenarbeit mit seinen Kollegen drauf, dass der Verkehr flüssig läuft.