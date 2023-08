Irgendwann wächst Gras drüber. Selbst viele schwere Straftaten verjähren eines Tages. Auch im Zivilrecht sind Verjährungsfristen

normal. Keine Gnade kennt hingegen das steirische Baugesetz. Wer ein altes Haus kaufen oder verkaufen will, kann auch nach Jahrzehnten noch böse Überraschungen erleben. In der Gemeinde Premstätten hat so ein Fall ein Ehepaar dermaßen zur Verzweiflung gebracht, dass es sogar zu einem Suizid gekommen ist.