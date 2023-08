"Glücklicherweise hat die schon seit jeher in Italien beliebte Aperitivo-Kultur auch ihren Weg nach Österreich gefunden", freut sich Wolfgang M. Rosam, Herausgeber des Gastro-Fachmagazins "Falstaff". Also könne man zwischen Wien und Klagenfurt immer öfter an lauschigen Plätzen "Aperol Spritz, Campari Orange und Negroni" genießen. Wo genau aber tun das die Österreicherinnen und Österreicher am liebsten? Falstaff lud seine Leserinnen und Leser einmal mehr zur Abstimmung.