Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Südautobahn (A 2) in Bad St. Leonhard ereignet. Bei sehr starkem Regen verlor ein 46-jähriger Kraftfahrer aus Slowenien kurz vor der Einfahrt in den Großliedltunnel in Gräbern die Kontrolle über den von ihm gelenkten Sattelzug. Er touchierte das Auto eines 51-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung, der gerade auf dem zweiten Fahrstreifen am Lkw vorbeifahren wollte.

Der Autolenker prallte daraufhin frontal gegen die Tunnelwand. Das Sattelzugfahrzeug schleuderte weiter im Tunnel gegen die Wand und blieb eingeknickt am ersten Fahrstreifen stehen.

Beide Lenker wurden bei dem Unfall verletzt, konnten sich aber selbstständig aus den stark beschädigten Fahrzeugen befreien. Sie wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.

Die A 2 musste für die Aufräumarbeiten für zwei Stunden in Fahrtrichtung Italien gesperrt werden. Die Feuerwehren Wolfsberg, Bad St. Leonhard, Preitenegg und Pack waren mit 54 Personen und zehn Fahrzeugen im Einsatz, dazu kamen Polizei, Rettung und Mitarbeiter der Asfinag.