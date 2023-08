Der Sommer bleibt uns erhalten. Die Höchstwerte lagen am Mittwoch bei knapp unter 30 Grad, bei der Uni Graz wurden 29,8 Grad Celsius gemessen. Und so geht es in den nächsten Tagen auch weiter, bestätigt Wölfelmaier Friedrich von der Geosphere Austria: "Es bleibt heiß, das ist eine sichere Prognose bis übers Wochenende hinaus." Genauso wie die Temperaturen steigt jedoch die Gewitterneigung an.