Noch sind nicht alle Details bekannt - fest steht, dass Autolenker und auch Busfahrgäste in Graz-St. Peter am Mittwochmorgen viel Geduld brauchen: Denn die Panne eines Lkw sorgt für Rückstau und Umleitungen. Wie die "Antenne Steiermark" bekannt gibt, steht der Lkw unter der Brücke kurz nach dem Center Ost, es staut deshalb am St.-Peter-Gürtel, Liebenauer Gürtel und auch am Autobahnzubringer Graz Ost. Wie die Graz-Linien vermelden, könne daher die Buslinie 72 derzeit die Haltestelle Walter-P.-Chrysler-Platz nicht anfahren.