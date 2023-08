Es werden 7500 Menschen sein, die Hubert von Goisern unterm Uhrturm begeistert – je 2500 morgen, am Freitag und am Samstag. Die drei ausverkauften Shows (eine vierte am Sonntag scheiterte an der parallel stattfindenden „Carmen“ auf den Kasematten) sind auch die Feuertaufe des Karmeliterplatzes für ein Open-Air-Konzert (abgesehen von Seiler & Speer live im Rahmen des EM-Public Viewings 2016).