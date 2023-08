Anzeige über eine in der Mur treibende Frau führt seit Sonntagnachmittag zu einer großen Suchaktion. Von der Frau fehlt bislang jede Spur. Die Polizei sucht mit dem Bild von angeblichen Gegenständen der Dame nach Hinweisen.

Hubschrauber in Graz im Einsatz: Frau in Mur abgetrieben

Kurz vor 13 Uhr wurden zahlreiche Streifen der Polizei zur Mur gerufen. Mehrere Passanten hatten zuvor von einer in der Mur treibenden Frau berichtet. Diese soll kurz vor der Seifenfabrik (auf Höhe "Am Langedelwehr 32") im Wasser untergegangen sein. Sämtliche Polizeistreifen besetzten daraufhin die flussabwärts befindlichen Mur-Brücken, um nach der Frau Ausschau zu halten. Auch die Wasserrettung sowie die Berufsfeuerwehr Graz standen mit Booten in der Mur im Einsatz. Mittels Polizeihubschrauber und Drohne wurde zudem versucht, aus der Luft Hinweise zum Aufenthalt der Frau zu finden. Die Suchaktion verlief bislang jedoch ohne Erfolg.

Diese Gegenstände sollen der gesuchten Frau gehören. Die Polizei bittet um Hinweise © KK/LPD Steiermark

Im Bereich des sogenannten "Schneesturzplatzes" (Karlauergürtel 26) stellten Polizisten in der Folge braun/rosarote Damen-Sommerschuhe sowie die Dose eines Energydrinks sicher. Zeugenangaben zufolge sollen diese Gegenstände der abgetriebenen und bislang unbekannten Frau gehören. Tatortbeamte nahmen eine Spurensicherung vor. Die Polizei sucht nun mit einem Bild der Gegenstände nach Hinweisen zu einer möglicherweise vermissten Frau.

Hinweise an: Polizeiinspektion Graz-Karlauerstraße, Tel. 059133/6585