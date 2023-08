Eine Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug führte Samstagnacht, 12. August 2023, offenbar zum Überschlag eines alkoholisierten Pkw-Lenkers (22). Er wurde leicht verletzt. Der bislang unbekannte Zweitbeteiligte beging Fahrerflucht. Die Polizei ermittelt.

Gegen 22.45 Uhr kam es auf der L329/Rinneggerstraße an der Stadtgrenze zu Graz zu jener Begegnung zweier Fahrzeuge, welche den Pkw auf dem Dach zu liegen brachte. Dabei fuhr der 22-jährige Grazer mit seinem Pkw auf der L329 von Graz kommend in Richtung Weiz. Als es in einer leichten Linkskurve zu einer Spiegel-Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kam, erschrak der 22-Jährige eigenen Angaben zufolge. Dabei lenkte er seinen Pkw auf die dortige Böschung am rechten Straßenrand, woraufhin sich der Pkw überschlug und am Dach zu liegen kam. Der 22-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und alarmierte selbst die Einsatzkräfte via Notruf.

Leicht verletzt, Führerschein abgenommen

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sorgten für die medizinische Erstversorgung des 22-Jährigen. Er dürfte lediglich leichte Verletzungen erlitten haben und wurde ins UKH Graz eingeliefert. Ein Alkotest mit dem Grazer ergab eine schwere Alkoholisierung. Polizisten nahmen ihm die Lenkberechtigung daraufhin an Ort und Stelle ab. 14 Einsatzkräfte der Feuerwehren Weinitzen und Oberschöckl sorgten für die Aufräumarbeiten am Unfallort. Das Unfallfahrzeug des 22-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Zweitbeteiligter auf der Flucht

Unterdessen fahndet die Polizei nach dem fahrerflüchtigen Zweitbeteiligten. Er dürfte seine Fahrt nach der Kollision – ohne anzuhalten – in Richtung Graz fortgesetzt haben. Polizisten stellten Teile eines zerbrochenen Seitenspiegels am Unfallort sicher. Die Ermittlungen zur Ausforschung des Lenkers bzw. der Lenkerin laufen.