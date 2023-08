Wie jedes Jahr wollte Ingrid Schuller ihren drei Enkeln ein Zeugnisgeld fürs fleißige Lernen schicken. Dieses Mal lief es jedoch anders – das Geld kam nie an. "Ich habe wie immer zwei Briefe mit einer Karte und pro Enkel ein Hunderter drin vorbereitet. Ein Brief sollte nach Aflenz in der Obersteiermark gehen, der andere nach Feldkirch in Vorarlberg", schildert die 84-Jährige. Also ging sie zum Postpartner in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung. Im Shop, der primär auf Reparatur von Handys spezialisiert ist, wollte sie die Briefe wie immer wertgesichert verschicken, doch ihr wurde gesagt, dass dies nicht mehr ginge. Die einzige Option sei der eingeschriebene Brief. Also willigte sie ein.