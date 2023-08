"Es soll am 2. September am Thalersee wirklich ein Fest der Sonderklasse werden", hoffen Christian Mayer und Ursula Grohs von Rotary-Graz-Burg. Die beiden haben gemeinsam mit einem Team und mit dem Waldcafe am Thalersee für die musikalischen wie auch kulinarischen Rahmenbedingungen einer Premiere gesorgt. Das Ziel der beiden: "Mit grandiosen, internationalen Musikern und Sängerinnen sowie einem tollen Grillbuffet und einem exquisiten Flying Dinner soll sich das Sommerfest am Thalersee zu einer märchenhaften Party entwickeln, auf die sich die Grazer und Grazerinnen künftig jedes Jahr freuen können."

Klangwolke am See

Am 2. September wird somit ab 16 Uhr eine Klangwolke den Thalersee umgeben. "Wir konnten für das Fest das Milicya Jazz-Quartet, die Salsa-Gruppe Ismael Barrios Septeto Caribe sowie Amelie Hois und ab 21 Uhr einen prominenten DJ gewinnen", freuen sich die Organisatoren.

Schöner Rahmen für den Event: Das Waldcafé Thalersee © Stadt Graz/Foto Fischer

Deutschförderung in Kleingruppen

Mit dem Erlös aus den Eintrittskarten wird die Initiative "Mehr Freu(n)de mit Deutsch" unterstützt, die Sprachstunden für Kinder mit Integrationshintergrund an einer Grazer Volksschule finanziert. "Die Kinder sollen sich in ihrer neuen Heimat gut einleben und mit Freude und Begeisterung in diesem Land leben", wünschen sich die Organisatoren. Seit zehn Jahren werden deshalb zwei bis drei Lehrerinnen finanziert, die die Kinder in Kleingruppen in der Nachmittagsbetreuung beim Lernen der deutschen Sprache zusätzlich fördern.

Tickets für die Veranstaltung sind online unter www.sommerfest-thalersee.at erhältlich.