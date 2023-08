Seit Jahren drängt die steirische FPÖ darauf, die gemeinnützigen Wohnbauträger durch den Landesrechnungshof prüfen zu lassen. Diese wehrten sich bisher erfolgreich gegen neugierige Prüferblicke in die Geschäftsgebarung – wobei ihnen auch ein Passus in der Landesverfassung zu Hilfe kam. Jetzt setzen die Freiheitlichen mit Unterstützung von Grünen und KPÖ einen anderen Hebel in Bewegung: Der (Bundes-)Rechnungshof soll prüfen, ob das Land seine Aufsichtspflicht gegenüber den Wohnbauträgern ausreichend wahrnimmt.