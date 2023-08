Es dürfte keine ruhige Nacht gewesen sein für die Spitzen der Grazer Koalition, auch am Donnerstagmorgen ist der Ärger nicht verraucht, wie erste Telefonate zeigen: Wie berichtet, tagten am Mittwoch der Gemeinde- und der Städtebund wegen der lange geplanten Neuverteilung der Kosten für Behinderten-, Pflege-, Kinder- und Jugendhilfe und Sozialunterstützung in der Steiermark. Das Ergebnis: Die Stadt Graz wurde überstimmt, auch sie wird mehr als bislang zu dem "solidarischen Lastenausgleich" beitragen müssen. Schon am heutigen Donnerstag soll die Landesregierung das "Steiermärkische Sozial- und Pflegeleistungsfinanzierungsgesetz" beschließen.