Gegen 18 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf eine Trafik in der Mariatrosterstraße in Graz. Ein unbekannter Täter, der eine Schusswaffe bei sich hatte, versuchte Geld zu rauben. Der Raubüberfall blieb aber offenbar erfolglos, der Mann flüchtete ohne Beute und zu Fuß. Was sich genau in der Trafik abgespielt hatte, war zunächst nicht klar. Jedenfalls gab es keine Verletzten.