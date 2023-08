Am Sonntagabend kam es auf der Peter-Rosegger-Straße bei einem Abbiegevorgang zu einer Kollision zweier Pkw. Eine Person wurde schwer, drei weitere Personen leicht verletzt.

Gegen 19.20 Uhr lenkte eine 39-Jährige ihren Pkw auf der Peter-Rosegger-Straße in westliche Richtung und beabsichtigte an der Kreuzung mit der Maria-Pachleitner-Straße nach links in diese abzubiegen. Dabei übersah die Lenkerin laut eigenen Angaben einen entgegenkommenden, geradeaus fahrenden Pkw, sodass es zur Kollision kam. Durch die Wucht des Anpralls wurde der entgegenkommende Pkw der 23-jährigen Lenkerin gegen eine Fußgängerampel geschleudert.

23-Jähriger erlitt schwere Handverletzung

Die 23-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung eine schwere Verletzung am Handgelenk, ihre beiden Mitfahrerinnen (22 und 24 Jahre alt) sowie die 39-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung erlitten leichte Verletzungen.

Die Berufsfeuerwehr Graz führte die Fahrzeugbergungen durch. Ein Alkotest an beiden Fahrzeuglenkerinnen verlief negativ.