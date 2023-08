Viele Unternehmer, die von einer Baustelle vor ihrer Tür betroffen sind, haben laut Wirtschaftsbund (WB) mit massiven Umsatzrückgängen zu kämpfen. "Gleichzeitig hören wir, dass die Leerstände im Zentrum zunehmen. Wir fordern die Stadtregierung daher auf, hier rasch Gegenmaßnahmen zu setzen. Ganz konkret regen wir an, von Baustellen direkt betroffenen Unternehmen eine leer stehende Immobilie als Ersatzfläche anzubieten", so WB-Obfrau Daniela Gmeinbauer. "Damit wäre Betrieben geholfen und gleichzeitig eine Zwischennutzung von leeren Immobilien sichergestellt, was wiederum dem Stadtbild guttut."

Die Umsetzung dieser Maßnahme könnte laut RB in zwei Varianten erfolgen:

Bei der ersten Variante werden Immobilien im Eigentum der Stadt Gewerbetreibenden zu Verfügung gestellt. Diese Variante hätte den Vorteil, dass der Stadt keine Kosten für die Anmietung einer Immobilie entstehen. Bei der zweiten Variante mietet die Stadt leer stehende Geschäftslokale in der Innenstadt an, um sie betroffenen Unternehmen weiterzugeben.

"Wir stellen uns das in beiden Varianten so vor, dass die Wirtschaftstreibenden lediglich die Betriebskosten zahlen. Die betroffenen Unternehmen haben es sich verdient, vonseiten der Stadtregierung besser unterstützt zu werden und mit dieser Maßnahme hätten sie die Chance, ihrer Geschäftstätigkeit weiterhin nachkommen zu können. Durch die gleichzeitig stattfindende Reduzierung leer stehender Lokale wäre das eine Win-win-Situation. Selbst wenn wider Erwarten der Bedarf an Ausweichflächen geringer sein sollte, könnten diese Flächen zur Geschäftsbelebung unter Nutzung der bestehenden Förderungen zur Pop-up-Nutzung auch anderen Interessenten zu Verfügung gestellt werden", führt Gmeinbauer aus.