Es ist die nächste Hiobsbotschaft aus der Handelslandschaft: Laut deutschen Medienberichten wird das französische Kosmetikunternehmen Yves Rocher sämtliche Filialen im deutschsprachigen Raum zusperren. Yves Rocher gilt als Pionier im Bereich Naturkosmetik. Betroffen sind damit auch die sieben Standorte in Österreich, darunter die Filiale in der Grazer Herrengasse 13. Die Filiale in den City Arkaden in Klagenfurt wurde vor Kurzem bereits geschlossen.

Insgesamt geht es um rund 140 Standorte in Deutschland, der Schweiz und eben Österreich mit 350 Beschäftigten.

"Mit dem derzeitigen Geschäftsmodell ist Yves Rocher nicht mehr in der Lage, nachhaltig und erfolgreich zu wirtschaften", teilte das Unternehmen am Donnerstag demnach in Stuttgart mit. "Die vergangenen zwei Jahre haben auch uns vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen gestellt." Die Geschäfte sollen laut "Bild"-Zeitung in den kommenden Monaten nach und nach geschlossen werden.

Die sieben österreichischen Standorte verteilen sich – neben Graz – auf Wien (drei Filialen), Vösendorf, Linz und Salzburg.