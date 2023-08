Es ist der jüngste süß-saure Beitrag in einer Dauerschleife, die unser tägliches Brot seit Jahren gefangen hält. Denn auf die von vielen seufzend vorgetragene Frage, was man überhaupt noch ohne (moralische) Bedenken essen kann, lautet die Antwort: immer weniger. Nun legt der Lebensmitteldiskonter "Penny" nach: Wie berichtet, schildert man in deutschen Filialen ausgesuchte Produkte vorübergehend mit "wahren Preisen" aus, welche die Folgen der Lebensmittelproduktion für die Umwelt miteinkalkulieren. Also kostet ein Fruchtjoghurt (400 g) 1,56 Euro, ein Maasdammer-Käse 4,84 Euro und die Packung Frankfurterwürstel ("Wiener") 6,01 Euro. Man sei sich bewusst, dass dies mitten in der Inflation kein Honigschlecken sei – "aber wir müssen auch an morgen denken", betont Penny.