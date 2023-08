Am Mittwoch um 9.15 Uhr melden die Graz-Linien einen Vorfall in der Annenstraße, der einen Ersatzverkehr erforderlich macht: Wie man auf Nachfrage der Kleinen Zeitung erklärt, dürfte beim Anfahren einer Garnitur der Linie 7 eine ältere Dame in der Tram zu Sturz gekommen sein und sich dabei leider verletzt haben. Also wurde die Rettung gerufen, um die Dame zu versorgen. Parallel haben die Verantwortlichen der Graz-Linien zwischen Jakominiplatz und Asperngasse einen Ersatzverkehr mit Bussen für die Linien 1, 4, 6 und 7 eingerichtet.