Sie sorgen ab heute in neuen Positionen für Recht und Ordnung. Die Polizeiinspektionen Leoben – Erzherzog-Johann-Straße und Zeltweg sowie die Verkehrsinspektion Graz-I stehen ab sofort unter neuer Leitung.

Chefinspektor René Hackenauer, Polizeiinspektion Leoben – Erzherzog-Johann-Straße

Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Chefinspektor René Hackenauer der Polizeiinspektion Erzherzog-Johann-Straße © LPD Stmk/Hellinger

Fast 15 Jahre ist es her, seit René Hackenauer seinen Weg in der Exekutive begann. Die Polizeiinspektion Leoben – Erzherzog-Johann-Straße spielte dabei immer eine bedeutende Rolle. Etwa nach seiner erfolgreichen Ausbildung zum dienstführenden Beamten im Jahr 2015 zeigte sich dies im Rahmen einer zweijährigen Dienstverrichtung. Nachdem er etwa zwei Jahre in Eisenerz tätig war, kehrte er 2019 zurück zur Polizeiinspektion Leoben – Erzherzog-Johann-Straße und übernahm wichtige stellvertretende Funktionen des Inspektionskommandanten. Als vertrautes Gesicht kennt er sowohl die Dienststelle und den dazugehörigen Rayon als auch seine Kolleginnen und Kollegen und die zu bewältigenden Herausforderungen. Jetzt tritt er die verantwortungsvolle Position des Inspektionskommandanten an. Im Laufe seiner Karriere hat er unter anderem bei der Konzeptgestaltung des polizeilichen Einsatzes im Rahmen des Erzbergrodeos mitgewirkt und dort zudem die Leitung der polizeilichen Aufgaben übernommen.

Chefinspektor Gerhard Pirker, Verkehrsinspektion Graz-I

Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Chefinspektor Gerhard Pirker der Verkehrsinspektion Graz 1 © LPD Stmk/Hellinger

1991 absolvierte Gerhard Pirker erfolgreich seine Polizeigrundausbildung und startete seine Karriere am Verkehrsunfallkommando in Graz, wo seine Leidenschaft für den Verkehrsdienst entfacht wurde. Im Laufe seiner dienstlichen Laufbahn durchlief er verschiedene Stationen, darunter das Wachzimmer Finanz, das Mobile Einsatzkommando Graz und vier Jahre beim Einsatzkommando Cobra Süd. 2008 führte sein beruflicher Weg zur Verkehrsinspektion Graz 1, wo er bis heute tätig ist. Während dieser Zeit schloss er auch die Ausbildung für dienstführende Beamte ab. In seiner aktuellen Funktion leitet Gerhard Pirker unter anderem die Sommeroffensive, also die Fahrradpolizei des Stadtpolizeikommandos Graz. Nun übernimmt er die Leitung der Verkehrsinspektion Graz 1 und setzt seine umfangreiche Erfahrung ein, um für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Ebenso engagiert er sich in Projekten von GEMEINSAM.SICHER wie beispielsweise der Erarbeitung einer Informationsbroschüre zum Thema "Trendsportgeräte" im Jahr 2019.

Kontrollinspektor Thomas Auer, Polizeiinspektion Zeltweg

Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Kontrollinspektor Thomas Auer der Polizeiinspektion Zeltweg © LPD Stmk/Hellinger

Die Polizeiinspektion Zeltweg steht nun unter der Leitung von Ing. Thomas Auer. Der versierte Beamte begann seine Laufbahn im Jahr 2005 und schloss 2011 die Ausbildung zum dienstführenden Beamten erfolgreich ab. Im Laufe seiner Karriere war er an verschiedenen Dienststellen im Einsatz, darunter die Polizeiinspektionen St. Michael in der Obersteiermark, Knittelfeld, Unzmarkt, Fohnsdorf und Seckau. Des Weiteren diente er als Beamter beim Einsatzkommando Cobra Ost und Süd. In den letzten vier Jahren gehörte die Polizeiinspektion Judenburg zu seiner dienstlichen Heimat. Während seiner bisherigen Laufbahn wirkte er an diversen Einsätzen und Arbeitsgruppen mit und war unter anderem Mitglied der Taskforce Solbe (Sozialleistungsbetrug), in der er vielfältige Vortrags- und Schulungsaktivitäten ausübte. Im Jahr 2022 wurde ihm die goldene Medaille am roten Band verliehen. Diese Auszeichnung wird an Lebensretter vergeben. Am 20. Juni 2021 gelang es Thomas Auer und einem Kollegen, einen Mann erfolgreich aus dem Reiflingbach, wo er in die Mur mündet, zu retten. Der Betroffene hatte vor, sich das Leben zu nehmen, doch die Einsatzkräfte schafften es, ihn trotz starker Strömung sicher ans Ufer zu bringen.