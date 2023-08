Nach einer aufsehenerregenden Festnahme dreier mutmaßlicher Diebe in Tirol sucht die Polizei in der Steiermark nun nach möglichen Opfern: Die Verdächtigen sollen sich ab Herbst 2022 bis zu ihrer Festnahme am 23. Juni 2023 immer wieder in Häuser und Wohnungen eingeschlichen und Schmuck gestohlen haben. Die Ermittler fanden eine Reihe von teils gravierten Ringen, Taufketten und Ohrringen, die sie bisher keinen Geschädigten zuordnen konnten, hieß es am Dienstag.

Die Grazer Kriminalpolizei war den mutmaßlichen Tätern schon monatelang auf der Spur, im Juni klickten für die Verdächtigen in Buch (Bezirk Schwaz) in Tirol die Handschellen. Bei den zwei Männern und einer Frau fanden die Ermittler Wertgegenstände und Schmuck. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um Diebesgut handelt, das zwischen Mitte Juni und dem 23. Juni gestohlen wurde. Wo genau, ist aber unklar, so die Polizei. Die Rumänen waren offenbar in unterschiedlichen Bundesländern auf Diebestour.

Auch die Besitzer dieser Ohrringe haben den Raub noch nicht bemerkt © (c) APA/LPD STEIERMARK

Eheringe, Ketten und Ohrschmuck: Fotos online

Bei den sichergestellten Schmuckgegenständen handelt es sich um diverse Ringe, darunter auch Eheringe, Ketten sowie Ohrschmuck. Zum Teil sind auch Gravuren an den Schmuckstücken angebracht. So befindet sich an der Innenseite eines goldenen Eherings beispielsweise die Gravur "Tanja 30.9.2000". Auf einer goldenen Taufkette mit einem Schutzengel ist wiederum die Gravur "Roland 8.4.72" angebracht.

Die Grazer Kriminalpolizei sucht nun nach den Besitzern dieser Schmuckstücke und nach möglichen Opfern. Betroffene können sich beim Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz unter 059133/65-3333 melden. Fotos von den Schmuckstücken sind im Internet auf www.polizei.gv.at/stmk/ einzusehen.