Am 25. November 1894 erhielt sie endlich grünes Licht, bezeichnenderweise per Telegramm durch das Handelsministerium. Fast 130 Jahre nach diesem historischen Start muss die Grazer Schloßbergbahn an diesem 31. Juli 2023 unfreiwillig pausieren: Ein technischer Defekt legte die Seilbahn vorübergehend lahm. "Es wird noch ein bisschen dauern, die Kollegen arbeiten aber schon an der Behebung des Schadens", betont man gegenüber der Kleinen Zeitung.