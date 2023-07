Wenn Sie diese Zeilen hier im Urlaub lesen - herzlichen Glückwunsch! Andernfalls haben wir Sie immerhin gewarnt und um Geduld gebeten, kommen Ihnen doch neben den seit Wochen laufenden Großbaustellen in Graz ab heute, Montag, unter anderen auch diese Arbeiten entgegen:

Glacissstraße: Im Bereich Maria-Theresia-Allee bis Franz-Graf-Allee sind ab dem 31. Juli Baumpflegearbeiten angesagt. Die Folge: Je nach Arbeitsfortschritt kommt es zu Fahrbahn-Spurzusammenlegungen sowie zu einer Postenregelung am Geh- und Radweg (jeweils Dienstag bis

Donnerstag von 9 bis 15 Uhr).

Schönaugürtel: Auf Höhe der Hausnummer 13 bis zur Neuholdaugasse werden am Gehsteig frische Leitungen verlegt. Also werden auch hier Spuren zusammengelegt - in Fahrtrichtung Westen von 20 bis 5 Uhr früh während der Grabungsarbeiten sowie von 8.30 bis 15 Uhr während der Asphaltierungsarbeiten.

Radegunder Straße: Im Bereich der Hausnummer 81 muss ein Hydrant repariert werden. Also wird der Verkehr zwischen 8 und 16 Uhr durch einen Posten geregelt.