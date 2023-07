Superstar Robbie Williams in Schladming - wie bringt man so jemanden dazu, in die Steiermark zu kommen?

Klaus Leutgeb: Wir kennen uns schon seit seinem Konzert in der Wiener Krieau. 2013 und 2022 haben wir sein Konzert in München veranstaltet, bei dem er vor mehr als 100.000 Menschen gespielt hat. Es war sein erstes großes Konzert seit seiner Tour 2017 und gleichzeitig auch die größte Anzahl an Menschen, vor der er bislang aufgetreten ist. Robbie hat sich von der Art, wie wir die Produktion, also Show und Bühne, geplant haben, sehr angetan und beeindruckt gezeigt. Das war, denke ich, schlussendlich der Grund, warum wir ihn von Schladming überzeugen konnten. Wir haben die Show bereits 2020 begonnen zu planen, über diese Zeit baut man ein Vertrauensverhältnis auf.