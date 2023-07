Fans des Volks-Rock-'n'-Roll dürfen sich freuen: Andreas Gabalier will eigenen Angaben zufolge etwas zurückgeben und seine Fans inspirieren, selbst tätig zu werden und Gutes für die Gesellschaft zu tun. Aus diesem Grund wird der Musiker am 8. September auf den Kasematten aufspielen.

"Live unterwegs zu sein ist für mich unbezahlbar schöne Lebenszeit! Ich bin einfach nur dankbar, dass meine Fans mich so grandios unterstützen und wir so unglaublich viele großartige Momente miteinander teilen können. Jetzt ist es an der Zeit, wieder etwas zurückzugeben. Darum freue ich mich unbeschreiblich darauf, den Grazer Schlossberg für den guten Zweck zu rocken!", lässt Gabalier zum geplanten Konzert wissen.