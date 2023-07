Frau klagt ÖGK: Arzt ruft Patientin anonym an und entschuldigt sich

Wegen einer Infektion in der Hüfte soll einer 25-Jährigen am LKH Graz das linke Bein amputiert werden. Sie erkundigt sich nach alternativen Behandlungen. Am AKH Wien wird sie über Wochen ignoriert. Erst im Ausland bekommt sie Hilfe.