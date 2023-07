Grazer Frauen-Wahlärztin sucht händeringend Nachfolgerin

Jahrzehntelang war Maria Šala in Graz und Feldbach tätig: in Spital, Privatkliniken und nicht zuletzt in ihrer Wahlarztpraxis – mit großem Klientel und gutem Ruf. Jetzt findet sie keine Nachfolge. Die Frage ist: Warum?