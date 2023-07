Den falschen Mann entlassen hatte am vergangenen Freitag die Grazer Polizei, das berichtet am Donnerstag die Kronen Zeitung. Zwei Personen aus Ungarn (37 und 47 Jahre alt) sollen vor einer Woche in den Bezirken Lend und Puntigam Einbrüche begangen haben und hatten bei einer zufälligen Fahrzeugkontrolle anschließend versucht, die Gegenstände im Auto zu verbergen. Bei dem Diebesgut handelte es sich laut Krone um eine Bankomatkarte und eine Anleitung zum Deaktivieren einer Hausalarmanlage.

Die beiden Männer wurden daraufhin festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Dort zeigte sich der 37-Jährige geständig, während der 47-Jährige abstritt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft verhängte daraufhin nur über einen der beiden die Untersuchungshaft. Der andere sollte auf freiem Fuß angezeigt werden. Kurz darauf kam es dann zu der Verwechslung. Die Polizei ließ den falschen Mann gehen, die Gründe dafür seien unter anderem die optische Ähnlichkeit der beiden Tatverdächtigen und sprachliche Barrieren gewesen, berichtet die Kronen Zeitung.

Fahndung eingeleitet

Von dem ersten Mann fehlt im Moment jede Spur, eine Fahndung wurde eingeleitet. "Die Verwechslung fiel den Beamten bereits kurz nach der Entlassung auf, woraufhin sofort die eigentlich freizulassende Person enthaftet und eine Fahndung nach dem irrtümlich freigelassenen Komplizen eingeleitet wurde", hieß es weiter.

Die Polizei versichert, dass von dem Tatverdächtigen keine erkennbare Gefahr ausgehe. Intern sollen bei der Polizei Sofortmaßnahmen gesetzt werden, dazu soll unter anderem ein Sechs-Augen-Prinzip gehören.