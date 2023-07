Diesmal wurden von den Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" keine Autos ausgebremst: Mit einem 20 Meter langen Transparent wies man am Donnerstag frühmorgens auf die Untätigkeit der Regierungen in der Klimakrise hin. Um 7.30 Uhr wurde auf der Tegetthoffbrücke mitten in Graz das Transparent mit der Aufschrift "Wir alle sind die letzte Generation vor den Kipppunkten" befestigt. Die Aktivismusgruppe fordert damit, dass nach Jahrzehnten des Nichtstuns endlich Lösungen umgesetzt werden – wie die 93 sozial ausgewogenen Empfehlungen des Klimarats, die seit mehr als einem Jahr auf dem Tisch liegen.

Das sind die Kipppunkte

Bereits bei Überschreitung des 1,5-Grad-Ziels gibt es ein hohes Risiko, dass unumkehrbare Kippelemente ausgelöst werden, wie etwa das Abschmelzen des sommerlichen arktischen Meereises, der Grönländischen und Westarktischen Eisschilde, das Erlahmen der "globalen Förderbänder" wie etwa der Golfstrom oder Veränderungen bei Wetterphänomenen wie dem Monsun.

© Letzte Generation

"Wir sind die letzte Generation, die noch eine Chance hat, die Klimakatastrophe einzudämmen, doch die Zeit läuft uns davon", sagt Aktivistin Anna: "Nur wenn wir gemeinsam ernsthaften Klimaschutz einfordern, können wir den Kollaps stoppen. Wenn ich irgendwann an diese Zeit zurückdenke, will ich sagen können, dass ich alles versucht habe, anstatt die Augen zu verschließen." "In einer Demokratie haben wir das Recht auf friedlichen Protest. Was sollen wir sonst tun, wenn die Regierung ihrer Verantwortung nicht nachkommt?", sagt Simon (20), der sich an der heutigen Banner-Aktion beteiligte. Hitzewellen, Flutkatastrophen, Dürren und Wassermangel seien Realität und würden durch die Klimakatastrophe immer häufiger: "Wir alle werden davon betroffen sein."

Protestwelle in Wien beendet

Auch im Rahmen der Protestwelle im Juli in Wien machte die Letzte Generation weiter auf die Klimakatastrophe und die damit verbundenen Ungerechtigkeiten aufmerksam - denn die, die am wenigsten zur Erhitzung der Erde beitragen, würden jetzt schon am meisten darunter leiden. Währenddessen würde die Regierung immer noch keine sinnvollen Maßnahmen treffen, die den übermäßigen CO2-Ausstoß der reichsten Menschen einschränken würden.