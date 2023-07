"Familie Schaffer-Navarro" steht auf dem Baum im FriedWald Schöcklland in Kumberg, wo Maria Navarro Rodriguez ihre letzte Ruhestätte gefunden hat. „Das hat sie sich so gewünscht – und dass es eine Buche ist, weil man ihren Stamm gut umarmen kann“, sagt Natascha Schaffer, ihre Lebenspartnerin. Fast 20 Jahre lang waren die Grazerin und die Spanierin ein Paar, nach fünf Jahren Beziehung gründeten sie eine Familie. Drei Kinder, Elena (18), Gabriel (15) und Jakob (11), brachte Schaffer mit der Hilfe von Samenspendern auf die Welt. „Es war klar, dass ich die leibliche Mutter werde, da Maria an einer Erbkrankheit litt.“