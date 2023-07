Gegen 9 Uhr wurde am Mittwoch, 19. Juli, in Edelschrott eine 60-jährige Grazerin von einer Kuh attackiert und umgestoßen. Informationen der Landespolizeidirektion Steiermark zufolge ging sie mit dem Besitzer der Tiere mit auf die umzäunte Weidefläche, um dabei zuzusehen, wie die Ohrmarken eines Kalbs eingezogen werden. Als der 59-jährige Landwirt die Ohrmarke setzen wollte, wurde die Grazerin plötzlich von einer Mutterkuh attackiert und zu Boden gestoßen, die sich bis zu diesem Zeitpunkt in der Nähe aufhielt.

Dabei zog sich die Frau Verletzungen zu. Der Landwirt verständigte die Rettungskräfte und leistete gemeinsam mit den herbeigeeilten Personen Erste Hilfe. Vor Ort waren auch Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren St. Martin und Edelschrott sowie die Polizei. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde die 60-Jährige nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz geflogen.