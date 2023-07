"Leider erwartbare Konsequenz!", lautet der Betreff des Briefes, der Anfang Juli an Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) adressiert war. Die Absenderin schreibt, dass ihre Familie bereits in dritter Generation ein Haus in der Zinzendorfgasse besitzt - und jetzt kündigt ein "jahrelanger Mieter unter Verweis auf die nun geplante Streichung aller Parkplatzmöglichkeiten". Die Hausbesitzerin macht sich Sorgen, "wie und wann es wohl gelingen wird, unter der gegebenen Situation einen neuen Mieter zu finden".