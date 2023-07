Wie erst jetzt bekannt wurde, war am 29. Juni um 7.15 Uhr eine 27-Jährige aus Graz mit ihrem Rennrad auf der Hilmteichstraße in südliche Richtung unterwegs. Vor der Kreuzung Hilmgasse – Schubertstraße wollte sie eine vor ihr fahrende Radfahrerin überholen. Als sie auf gleicher Höhe mit ihr war, schwankte diese, weshalb die 27-Jährige auswich, dabei mit dem Vorderreifen in die Straßenbahnschienen kam und stürzte.

Die unbekannte Radfahrerin fuhr davon. Nach der Erstversorgung wurde die 27-Jährige mit schweren Verletzungen ins LKH Graz eingeliefert.

Zeugenaufruf

Die unbekannte Radfahrerin ist zwischen 28 und 40 Jahre alt und hatte helle Haare. Auf dem Gepäckträger war ein grauer Kindersitz montiert. Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Radfahrerin bzw. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Radfahrerin geben können.

Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr. 059 133/65 41 10, erbeten.