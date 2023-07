Große Ehre für Friseurunternehmer Andreas Mayer (Intercoiffeur Mayer, fünf Mal in Graz, 70 Mitarbeiter): Er wurde bei der Jahresversammlung von Intercoiffure Mondial in St. Tropez vor mehr als 500 Gästen zum „Officier“ ernannt – die zweithöchste Auszeichnung der weltweiten Vereinigung tragen in Österreich nur fünf Mitglieder, darunter sein Vater, Friseurlegende und Weltmeister Gerhard Mayer.