Dass die Grazer Musikszene auch im Sommer nicht schläft, ist hinreichend bekannt. Und schon wieder gibt es Neues auf die Ohren, denn vor Kurzem hat die Sängerin und Songwriterin Viktoria Dimai ihre erste eigene Single "Again" veröffentlicht.

Den Song hat die Weststeirerin selbst geschrieben, inspiriert hat sie eine in die Brüche gegangene Romanze. "Mir ist aufgefallen, dass mir das alles schon bekannt vorkommt und mir immer wieder das Gleiche passiert", so die 25-Jährige im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. "Ich habe mich dann so geärgert, dass ich nicht aus meinen Fehlern lerne, sondern mich immer wieder in dieselbe Situation bringe." Aufgenommen hat sie ihr Debüt im Tonstudio "Klangkellerei" in Graz, produziert wurde die Single von Boris Schnelzer.

Vicki Dimai: "Den eigenen Stil noch finden"

Ihre eigene Musik zu beschreiben, fällt der Sängerin und Songwriterin nicht leicht – besonders deswegen, weil sie mit verschiedenen Stilen experimentiert. Grundsätzlich beschreibt sie ihre Musik aber als eine Mischung aus Folk und Pop. "Ich würde meine Musik und Texte als authentisch und aufrichtig beschreiben, da alles von Herzen kommt", sagt sie und räumt grinsend ein: "Das ist aber wahrscheinlich bei jedem Musiker so." Sie sei jedenfalls noch dabei, ihren eigenen Stil zu finden.

Viktoria Dimai au St. Stefan ob Stainz © Privat

Aufgewachsen ist die 25-Jährige, die als Fotografin und Content Creatorin tätig ist, in St. Stefan ob Stainz. Nach ihrem Schulabschluss unternahm sie einige größere Reisen – "um ein wenig von der Welt zu sehen", wie sie sagt.

Große Liebe: Singen und Songs schreiben

Ihre große Leidenschaft gilt aber der Musik. "Für mich war früh klar – nur durch die Musik will ich mein Leben führen." Bereits im zarten Alter von fünf Jahren begann Viktoria Dimai Musikunterricht zu nehmen. Mit 14 schrieb sie ihren ersten Song, kleinere Auftritte in Deutschlandsberg und schließlich auch Graz sollten bald folgen.

"Mein größter Traum wäre es natürlich, so viele Menschen wie möglich mit meiner Musik erreichen zu können, meine Musik raus in die Welt tragen zu können", schwärmt sie. Es sei natürlich auch großartig, wenn sie mit ihrer Musik reich und berühmt werden würde, in erster Linie mache sie ihre Musik aber für sich, so die Weststeirerin, die mittlerweile in Graz lebt. "Das Wichtigste für mich ist, dass ich Freude an der Musik habe. Solange mir die Musik Freude im Leben bringt, macht sie eigentlich schon alles, was ich von mir wünsche", und fügt schmunzelnd hinzu: "Aber ich wäre natürlich sehr glücklich, wenn ich mir mit der Musik mein Leben finanzieren könnte."

Neben Klavier spielt Viktoria Dimai auch Gitarre und Ukule und experimentiert mit verschiedenen Instrumenten. Ihre große Liebe ist und bleibt allerdings das Singen und Schreiben ihrer eigenen Tracks. "Weitere Songs sind in Arbeit und ich freue mich schon darauf, sie mit der Welt teilen zu dürfen", verrät die 25-Jährige. Wer die Steirerin einmal live erleben möchte, kann das am 26. August beim "Häfn-Rock" in Deutschlandsberg.