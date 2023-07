Ein Verkehrsunfall mit gleich fünf beteiligten Fahrzeugen ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Graz (Bezirk Gries), als gegen 23.15 Uhr ein 22-jähriger Kroate auf der B 67 im Bereich des Eggenberger Gürtels unterwegs war. Dabei fuhr der Mann, der in Richtung Norden fuhr, auf dem rechten Fahrstreifen. Weil ein Pkw auf Höhe eines Autohauses einparkte, verringerten mehrere Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit, weshalb der vor dem Kroaten fahrende Pkw plötzlich den Fahrstreifen wechselte.