Eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde zwei Männern in Graz zum Verhängnis. Sie stehen nämlich im Verdacht, am Donnerstag einen Einbruchsdiebstahl sowie einen Einschleichdiebstahl in Graz (Bezirk Lend und Puntigam) begangen zu haben. Dabei dürften sie Geldbörsen, Bargeld, Gutscheine und weitere Gegenstände im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben.