Brigitte Wagner lebt in ihren eigenen vier Wänden im Grazer Stadtbezirk St. Leonhard im Moment mit unerträglichem Gestank. Denn: Direkt in der Wohnung über ihr ist vor mehreren Wochen ihr Nachbar verstorben. "In meiner Toilette hat es von einem Tag auf den anderen komisch zu riechen begonnen. Ich habe das WC dreimal gereinigt, auch den Boden - aber es hat nichts gebracht. Nach einer Woche habe ich mich an die Hausverwaltung gewandt, da wurde mein Nachbar dann gefunden", erinnert sie sich.