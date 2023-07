Vorfreude herrscht in Graz und Umgebung bei Zirkusfreunden, zum 4. Mal gastiert der Circus Alex Kaiser hier. Diesmal von 13. bis 23. Juli in Seiersberg: "Wir haben eine Premiere, präsentieren unseren Zuschauern Artisten, die bereits Preisträger beim Zirkusfestival in Monte Carlo waren. Dazu kommt das doppelte Todesrad und eine neue Pferdedressur", verspricht Alex Kaiser ein buntes Programm für Jung und Alt.